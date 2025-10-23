Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Doppelter Überfall

SAT.1Staffel 5Folge 866
Doppelter Überfall

Folge 866: Doppelter Überfall

45 Min.Ab 12

Marko wird beschuldigt, Jasmin, die Babysitterin seines einjährigen Sohnes, überfallen und ihr Geld geraubt haben. Wollte er mit der Beute seine Wettschulden begleichen? Oder hat Marko nach etwas ganz anderem bei Jasmin gesucht? Und welche Rolle spielt das Video, das dem Opfer abhanden gekommen ist?

