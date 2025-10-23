Richter Alexander Hold
Folge 866: Doppelter Überfall
45 Min.Ab 12
Marko wird beschuldigt, Jasmin, die Babysitterin seines einjährigen Sohnes, überfallen und ihr Geld geraubt haben. Wollte er mit der Beute seine Wettschulden begleichen? Oder hat Marko nach etwas ganz anderem bei Jasmin gesucht? Und welche Rolle spielt das Video, das dem Opfer abhanden gekommen ist?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
12
