Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Einsamer Vater

SAT.1Staffel 5Folge 868
Einsamer Vater

Einsamer VaterJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 868: Einsamer Vater

45 Min.Ab 12

Andrea wurde in ihrer Wohnung erdrosselt und anschließend in einen Müllsack verpackt in den Wald gebracht. Wollte ihr Mitbewohner Reiner sie zum Schweigen bringen, damit sie seine Drogengeschäfte nicht auffliegen lässt oder ist ihr vorbestrafter Ex-Freund wieder ausgerastet?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen