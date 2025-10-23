Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Krieg am Gartenzaun

SAT.1Staffel 5Folge 870
45 Min.Ab 12

Als Sven herausfand, dass seine Frau Karin ihn betrogen hatte und ein Kind von einem anderen Mann erwartete, soll er die Bremsschläuche seines Motorrads durchtrennt haben. Seine Frau verunglückte und verlor bei dem Sturz ihr Kind. Karin behauptet, von Sven schwanger gewesen zu sein ...

Richter Alexander Hold
SAT.1
