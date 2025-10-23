Richter Alexander Hold
Folge 872: Schwestermord
46 Min.Ab 12
Jürgen wird beschuldigt, seinen Schwestern in der Dusche aufgelauert und sie erschossen zu haben - Maria starb, Julia überlebte schwer verletzt. Wollte er die beiden ausschalten, weil er das Erbe nicht teilen wollte?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1