Richter Alexander Hold
Folge 874: Mann ohne Gesicht
45 Min.Ab 12
Der Ex-Strafgefangene Robert soll den Bauern Heinz mit einem Jagdgewehr auf seinem Feld erschossen haben. Wollte er sich an Heinz für zehn Jahre Gefängnis rächen? Oder beging der Neffe des Getöteten die Tat, weil er vermutete, dass Heinz seinen Vater umgebracht hatte?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1