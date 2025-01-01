Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 5Folge 875
Folge 875: Villa auf Sylt

45 Min.Ab 12

Sabine und Ingolf sollen den vermögenden Tim in seiner Villa auf Sylt ausspioniert, ausgeraubt und dann umgebracht haben - die Witwe hatte keine Ahnung, dass ihr Mann ein Doppelleben führt. Während sie mit Zusatzschichten versuchte, die Haushaltskasse aufzubessern, verprasste Tim einen millionenschweren Spielbankgewinn mit exzessiven Partys und Mädchen.

