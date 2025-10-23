Richter Alexander Hold
Folge 876: Mord im Jugendheim
45 Min.Ab 12
Die ehemalige Jugendarbeiterin Judith soll die 17-jährige Heimbewohnerin Patricia nachts erstochen haben. Griff die Jugendbetreuerin zum Messer, weil Patricia ihre Beziehung zu einem Minderjährigen publik gemacht hat? Oder zahlte jemand auf diese Weise Patricia ihre ausländerfeindlichen Parolen heim?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1