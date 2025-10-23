Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Mord im Jugendheim

SAT.1Staffel 5Folge 876
Mord im Jugendheim

Mord im JugendheimJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 876: Mord im Jugendheim

45 Min.Ab 12

Die ehemalige Jugendarbeiterin Judith soll die 17-jährige Heimbewohnerin Patricia nachts erstochen haben. Griff die Jugendbetreuerin zum Messer, weil Patricia ihre Beziehung zu einem Minderjährigen publik gemacht hat? Oder zahlte jemand auf diese Weise Patricia ihre ausländerfeindlichen Parolen heim?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen