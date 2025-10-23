Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Mord im Chateau Rouge

SAT.1Staffel 5Folge 880
Mord im Chateau Rouge

Richter Alexander Hold

Folge 880: Mord im Chateau Rouge

45 Min.Ab 12

Die Bordellbesitzerin Helga, alias "Madame Rouge", soll die Prostituierte Helen, alias "Chantal", mit einer Peitsche erdrosselt haben. Zeugen wollen kurz vor der Tat einen heftigen Streit zwischen den beiden Frauen gehört haben. Die Angeklagte behauptet, "Chantal" habe sich mit dem Freier Hans gestritten ...

