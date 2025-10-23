Richter Alexander Hold
Folge 885: Der Schulverweigerer
45 Min.Ab 12
Der 14-jährige Julian soll den Polizisten Richard mit einem Stein niedergeschlagen und schwer verletzt haben. Hat Julian die Tat wirklich begangen oder ist Richard bei der Verfolgung des Jungen gestolpert und die Verletzung nur die unglückliche Folge eines selbst verschuldeten Unfalls?
