Richter Alexander Hold

Der Schulverweigerer

SAT.1Staffel 5Folge 885
Der Schulverweigerer

Richter Alexander Hold

Folge 885: Der Schulverweigerer

45 Min.Ab 12

Der 14-jährige Julian soll den Polizisten Richard mit einem Stein niedergeschlagen und schwer verletzt haben. Hat Julian die Tat wirklich begangen oder ist Richard bei der Verfolgung des Jungen gestolpert und die Verletzung nur die unglückliche Folge eines selbst verschuldeten Unfalls?

