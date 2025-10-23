Richter Alexander Hold
Folge 890: Brutale Vergewaltigung
45 Min.Ab 12
Der Ex-Knacki Georg wird beschuldigt, er habe Liquid Ecstasy in den Drink einer 18-jährigen Schülerin gemischt mit dem Ziel, sie zu vergewaltigen. Dabei ist der Täter mit solcher Brutalität vorgegangen, dass sein Opfer an den Folgen der Tat starb. Ist wirklich Georg der Täter - oder läuft der wahre Schuldige noch frei herum?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1