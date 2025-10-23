Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 890
Folge 890: Brutale Vergewaltigung

45 Min.Ab 12

Der Ex-Knacki Georg wird beschuldigt, er habe Liquid Ecstasy in den Drink einer 18-jährigen Schülerin gemischt mit dem Ziel, sie zu vergewaltigen. Dabei ist der Täter mit solcher Brutalität vorgegangen, dass sein Opfer an den Folgen der Tat starb. Ist wirklich Georg der Täter - oder läuft der wahre Schuldige noch frei herum?

