Richter Alexander Hold
Folge 895: Lottomillionär
45 Min.Ab 12
Die afrikanische Fließbandarbeiterin Ibiba soll den Lottomillionär Severin niedergestochen und ihm 150.000 Euro gestohlen haben. Hat sie die Tat begangen, weil er ihre Lottotippgemeinschaft vehement leugnet und ihr eigentlich die Hälfte des Gewinns zusteht? Oder steckt ein anderer Neider hinter dem Anschlag?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1