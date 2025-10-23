Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Lottomillionär

SAT.1Staffel 5Folge 895
Lottomillionär

LottomillionärJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 895: Lottomillionär

45 Min.Ab 12

Die afrikanische Fließbandarbeiterin Ibiba soll den Lottomillionär Severin niedergestochen und ihm 150.000 Euro gestohlen haben. Hat sie die Tat begangen, weil er ihre Lottotippgemeinschaft vehement leugnet und ihr eigentlich die Hälfte des Gewinns zusteht? Oder steckt ein anderer Neider hinter dem Anschlag?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen