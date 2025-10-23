Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Keine Leiche, kein Verbrechen

SAT.1Staffel 5Folge 902
Keine Leiche, kein Verbrechen

Richter Alexander Hold

Folge 902: Keine Leiche, kein Verbrechen

45 Min.Ab 12

Der Hausmeister Hermann wird beschuldigt, seine alkoholkranke Frau Rosemarie ermordet zu haben - von ihrer Leiche fehlt bis heute jede Spur! Konnte er die ewigen Streitereien wegen des Alkohols nicht länger ertragen? Oder bewahrheitet sich Hermanns Aussage, dass seine Ehefrau ihn tatsächlich aus freien Stücken verlassen hat?

Richter Alexander Hold

