Mysteriöser Brief aus dem Knast

SAT.1Staffel 5Folge 908
45 Min.Ab 12

Der 21-jährige, arbeitslose Kleinkriminelle Pascal ist angeklagt, seine 17-jährige Schwester Yvonne zu Hause verprügelt und gewürgt haben, weil sie angeblich einen Brief seines inhaftierten Vaters lesen wollte. Gibt es diesen Brief wirklich, und wenn ja, was steht drin?

SAT.1
