Mysteriöser Brief aus dem KnastJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 908: Mysteriöser Brief aus dem Knast
45 Min.Ab 12
Der 21-jährige, arbeitslose Kleinkriminelle Pascal ist angeklagt, seine 17-jährige Schwester Yvonne zu Hause verprügelt und gewürgt haben, weil sie angeblich einen Brief seines inhaftierten Vaters lesen wollte. Gibt es diesen Brief wirklich, und wenn ja, was steht drin?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1