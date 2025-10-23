Koffer mit 50.000 Euro und eine PistoleJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 915: Koffer mit 50.000 Euro und eine Pistole
45 Min.Ab 12
Viktoria ist angeklagt, ihren Mitbewohner Sebastian im Schlaf überfallen zu haben, um an einen Koffer mit 50.000 Euro und eine Pistole zu gelangen. Dieser Koffer gehörte ursprünglich dem dritten WG-Mitglied Michael, doch der war plötzlich verschwunden. Ist Michael wieder aufgetaucht, um sich seinen Koffer zu holen?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1