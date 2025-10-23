Richter Alexander Hold
Folge 916: Eine heiße Spur
45 Min.Ab 12
Lars soll seine Ehefrau Sabine in der Badewanne ertränkt haben, um an ihre Lebensversicherung über 250.000 Euro zu gelangen. War es tatsächlich Mord oder ist Sabine aufgrund eines epileptischen Anfalls gestorben? Kommissar Stahl vom Kriminal-Technischen Institut ist auf einer heißen Spur, nicht nur diesen einen Fall aufzudecken...
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1