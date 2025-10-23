Richter Alexander Hold
Folge 919: Baby von einem anderen
45 Min.Ab 12
Oliver soll seine hochschwangere Ex-Freundin Sonja entführt und von deren Verlobtem Lösegeld gefordert haben. Ertrug der Angeklagte nicht, dass sich Sonja wegen seiner Zeugungsunfähigkeit von ihm trennte und nun ein Baby mit einem anderen erwartet hat, oder ist der Verlobte der Täter, der durch die Entführung an das Geld gelangen wollte?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1