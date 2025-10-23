Richter Alexander Hold
Folge 933: Osterwochenende
45 Min.Ab 12
Der Altenpfleger Roland ist angeklagt, das Vertrauen der 68-jährigen Anna Landberg erschlichen und sie dann im Schlaf mit einem Kopfkissen erstickt zu haben. Tötete der Altenpfleger, weil er sich das Vermögen der alten Frau unter den Nagel reißen wollte? Oder wurde die alte Frau Landberg das Opfer eines Familiendramas?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1