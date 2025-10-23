Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das fragwürdige Gutachten

SAT.1Staffel 5Folge 934
Folge 934: Das fragwürdige Gutachten

45 Min.Ab 12

Petra wird beschuldigt, den Psychotherapeuten Hannes betäubt und ein Wochenende lang in einen Keller gesperrt zu haben. Hat sie die Tat wirklich begangen oder steckt eine vorbestrafte Patientin des Arztes dahinter? Was sollte mit der Freiheitsberaubung erreicht werden? Liegt das Geheimnis vielleicht in der Vergangenheit der Angeklagten?

SAT.1
