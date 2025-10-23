Richter Alexander Hold
Folge 934: Das fragwürdige Gutachten
45 Min.Ab 12
Petra wird beschuldigt, den Psychotherapeuten Hannes betäubt und ein Wochenende lang in einen Keller gesperrt zu haben. Hat sie die Tat wirklich begangen oder steckt eine vorbestrafte Patientin des Arztes dahinter? Was sollte mit der Freiheitsberaubung erreicht werden? Liegt das Geheimnis vielleicht in der Vergangenheit der Angeklagten?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1