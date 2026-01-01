Richter Alexander Hold
Folge 942: Der Kommissar
45 Min.Ab 12
Heiko soll die Ehefrau des Kommissars Martin in einem Maisfeld stranguliert und ihre Leiche in einem Karton vor das Ferienhaus des Kommissars gestellt haben. Welchen Grund hatte er, den Mann so grausam zu foltern?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1