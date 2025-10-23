Richter Alexander Hold
Folge 954: Toilettenfrau
45 Min.Ab 12
1. Fall: Anke Baier wird beschuldigt, den Fernfahrer Torben Klöt mit einem Pfefferspray attackiert und ihm dann in den Unterleib getreten zu haben ... 2. Fall: Leni und Ramona sollen Chilipulver in die Wundsalbe von Julius gemischt haben. Julius, der hart für einen Triathlon trainierte, cremte sich sein Hinterteil mit der Salbe ein und erlitt höllische Schmerzen. Rächten sich die beiden Frauen an ihm, weil er mit ihnen "zweigleisig" gefahren ist?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1