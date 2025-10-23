Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Toilettenfrau

SAT.1Staffel 5Folge 954
Toilettenfrau

Richter Alexander Hold

Folge 954: Toilettenfrau

45 Min.Ab 12

1. Fall: Anke Baier wird beschuldigt, den Fernfahrer Torben Klöt mit einem Pfefferspray attackiert und ihm dann in den Unterleib getreten zu haben ... 2. Fall: Leni und Ramona sollen Chilipulver in die Wundsalbe von Julius gemischt haben. Julius, der hart für einen Triathlon trainierte, cremte sich sein Hinterteil mit der Salbe ein und erlitt höllische Schmerzen. Rächten sich die beiden Frauen an ihm, weil er mit ihnen "zweigleisig" gefahren ist?

Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

