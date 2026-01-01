Richter Alexander Hold
Folge 955: Stockholm Syndrom
45 Min.Ab 12
Der Kleinkriminelle Marcel soll während eines Einbruchs in der Villa der Familie Tutt die Tochter des Hauseigentümers niedergeschlagen und entführt haben. Anschließend soll er versucht haben, 30.000 Euro für Anne Tutt zu erpressen und wurde bei der Lösegeldübergabe geschnappt. Alle Indizien sprechen gegen ihn. Aber Anne behauptet, nicht von Marcel entführt worden zu sein. Das scheint sich zu bestätigen, als Anne am Verhandlungstag noch einmal entführt und lebendig begraben wird.
