Richter Alexander Hold
Folge 960: Mord an Affäre?
46 Min.Ab 12
Joachim wird beschuldigt, maskiert und bewaffnet in die Nobelboutique "Macy" gestürmt zu sein und auf die Verkäuferin Linda geschossen zu haben. Wollte er sie töten, weil sie seine Geliebte war und er Angst hatte, dass sie seiner Ehefrau alles beichten würde?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
