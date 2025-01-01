Zum Inhalt springenBarrierefrei
46 Min.Ab 12

Der 28-jährige Robert wird beschuldigt, seinen Vater auf dessen 50. Geburtstagsfeier mit Zyankali vergiftet zu haben. Tat er das, weil sein Vater herausgefunden hat, dass er das Haus seiner Schwester in Brand gesetzt hat? Oder ist die Witwe die Mörderin, weil sie befürchtet hat, dass ihr Mann sie aufgrund einer jahrelangen Affäre verlassen und enterben wollte?

