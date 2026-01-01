Richter Alexander Hold
Folge 964: Attentat auf Lehrerin
45 Min.Ab 12
Die beiden Hauptschüler Matthias und Stefan werden beschuldigt, ihre Lehrerin nach der Schule zusammengeschlagen und in einen Schuppen eingesperrt zu haben. Wollten die beiden Geld von den reichen Eltern der Frau erpressen oder steckt der Schulabgänger Mike hinter dem Attentat?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1