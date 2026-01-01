Richter Alexander Hold
Folge 965: Der falsche Auftragskiller
45 Min.Ab 12
Susanne soll einen Auftragskiller engagiert haben, um ihren reichen Ehemann Peter hinzurichten. Im Kampf tötete Peter den Auftragskiller und blieb unversehrt. Engagierte Susanne den Killer, um ihren untreuen Ehemann für seine sexuellen Eskapaden zu bestrafen?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Copyrights:© SAT.1