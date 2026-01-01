Richter Alexander Hold
Folge 968: Kindsentführung
45 Min.Ab 12
Der Rocker Arno ist angeklagt, vor Monaten ohne Erlaubnis der Mutter seine fünfjährige Tochter ins Ausland entführt zu haben. Jetzt fehlt schon wieder jede Spur dieses Kindes. Stecken Arno und seine Freunde hinter der Kindsentführung? Oder haben die streng-muslimischen Großeltern das Mädchen in die Türkei verschleppt?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1