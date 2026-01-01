Richter Alexander Hold
Folge 969: Geld unterschlagen
46 Min.Ab 12
Goran soll bei dem arbeitslosen Ex-Mann seiner neuen Freundin Simone eingebrochen sein und 4000 Euro gestohlen haben, weil Axel seiner Ex-Frau keinen Unterhalt zahlt. Der Angeklagte wollte sich bisher nicht zu der Tat äußern. Unklar ist zunächst auch, wie das Opfer des Diebstahls als Hartz-4-Empfänger zu 4000 Euro kommt?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
12
