Richter Alexander Hold
Folge 972: Neugeborenes in Gefahr
45 Min.Ab 12
Der 21-jährige Ben soll eine Hebamme nachts auf der Straße überfallen und ihr ein neugeborenes Baby aus den Armen gerissen haben. Wollte er es verkaufen, um eine Stuntman-Ausbildung in L.A. zu finanzieren? Oder ist die Überfallgeschichte nur eine Erfindung, weil die Hebamme selbst das Baby verkauft hat?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
