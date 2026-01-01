Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Neugeborenes in Gefahr

SAT.1Staffel 5Folge 972
Neugeborenes in Gefahr

Neugeborenes in GefahrJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 972: Neugeborenes in Gefahr

45 Min.Ab 12

Der 21-jährige Ben soll eine Hebamme nachts auf der Straße überfallen und ihr ein neugeborenes Baby aus den Armen gerissen haben. Wollte er es verkaufen, um eine Stuntman-Ausbildung in L.A. zu finanzieren? Oder ist die Überfallgeschichte nur eine Erfindung, weil die Hebamme selbst das Baby verkauft hat?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen