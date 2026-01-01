Richter Alexander Hold
Folge 986: Tödliche Champagnerflasche
45 Min.Ab 12
Der 16-jährige Malte soll seinen Pflegevater mit einer Champagnerflasche nieder geschlagen und von einer Dachterrasse geworfen haben. War der Auslöser ein Streit um die leibliche Tochter des Pflegevaters, wonach er dem Angeklagten eine Beziehung mit ihr verbot und ihn des Hauses verwies?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1