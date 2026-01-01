Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 988
46 Min.Ab 12

Die 17-jährige Vera Kranz sitzt auf der Anklagebank, weil sie angeblich ihrer Kollegin Elli das linke Ohr abschneiden wollte. Hat sich die Angeklagte gerächt, weil sie Elli für ihre geplatzte Verlobung verantwortlich machte? 2. Fall: Nicola soll ihren Ex-Freund Max bei sexuellen Handlungen mit seiner Lehrerin in einer Umkleidekabine gefilmt und das Video veröffentlicht haben ...

