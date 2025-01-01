Richterin Barbara Salesch
Folge 1665: Back to Nature
44 Min.Ab 12
Obwohl die 14-jährige Emma Franzi, die neue Freundin ihres Vaters, nicht leiden kann, muss sie ein ganzes Wochenende allein mit ihr verbringen. Bei einem Kirmesbesuch an dem besagten Wochenende verschwindet Emma plötzlich - Franzi beschuldigt Emmas Mutter Sarah, der das Sorgerecht für Emma entzogen wurde, ihre Tochter entführt zu haben. Schließlich wurde Sarah kurz vor Emmas Verschwinden auf der Kirmes gesehen ...
