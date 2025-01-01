Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Back to Nature

SAT.1Staffel 10Folge 1665
Back to Nature

Back to NatureJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1665: Back to Nature

44 Min.Ab 12

Obwohl die 14-jährige Emma Franzi, die neue Freundin ihres Vaters, nicht leiden kann, muss sie ein ganzes Wochenende allein mit ihr verbringen. Bei einem Kirmesbesuch an dem besagten Wochenende verschwindet Emma plötzlich - Franzi beschuldigt Emmas Mutter Sarah, der das Sorgerecht für Emma entzogen wurde, ihre Tochter entführt zu haben. Schließlich wurde Sarah kurz vor Emmas Verschwinden auf der Kirmes gesehen ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen