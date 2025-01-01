Richterin Barbara Salesch
Folge 1675: Das Mädchen und der Punk
44 Min.Ab 12
Die 15-jährige, schwangere Lotte wird beschuldigt, den Bauwagen ihres Freundes Till in Brand gesetzt zu haben, weil er sie nach zwei Monaten auf der Straße wieder nach Hause gebracht hat. Lottes Eltern sind überzeugt, dass er die verzweifelte Lage ihrer minderjährigen Tochter ausgenutzt hat, um sie zu verführen ...
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1