SAT.1Staffel 10Folge 1682
44 Min.Ab 12

Scheinbar grundlos soll die 16-jährige Sandra versucht haben, ihren zwei Jahre älteren Bruder Jörg im Pool zu ertränken. Aber warum, die beiden haben sich immer gut verstanden ... Jörg glaubt auch nicht an die Schuld seiner Schwester. Er ist viel mehr davon überzeugt, dass die Mutter seiner Freundin Regina hinter der Tat steckt ...

SAT.1
