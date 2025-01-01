Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Die Webcam-Oma

SAT.1Staffel 10Folge 1681
Die Webcam-Oma

Richterin Barbara Salesch

Folge 1681: Die Webcam-Oma

44 Min.Ab 12

Weil Lebensmittelhändler Erwin ein Nacktposter von der 60-jährigen Heidelinde in sein Schaufenster gestellt hat, soll sie eine Dose mit Haarspray entzündet und den Feuerstrahl auf seinen Schritt gerichtet haben. Erwin hat dabei schwere Verbrennungen an den Genitalien erlitten. Steckt Heidelinde, die sich im Internet für Geld auszieht, tatsächlich dahinter?

