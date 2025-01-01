Richterin Barbara Salesch
Folge 1673: Der Schwan
44 Min.Ab 12
Rene ist total entsetzt, als er im Standesamt den Schleier seiner Traumfrau Jessica lüftet: Nicht mit seiner Verlobten, sondern mit einer fremden und zudem hässlichen Frau hat er den Bund der Ehe geschlossen. Doch wo steckt die wahre Braut und ist es Zufall, dass die falsche Braut denselben Namen trägt wie die verschwundene? Als die vermisste Jessica einige Tage später tot in einem Wald gefunden wird, wird die unansehnliche Jessica verhaftet ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1