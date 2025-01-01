Richterin Barbara Salesch
Folge 1671: Geschrottet
44 Min.Ab 12
Zerquetscht und mit einem Schraubenschlüssel niedergeschlagen, wird der Schrotthändler Karl Rote in seiner Schrottpresse tot aufgefunden. Der 24-jährige Kfz-Mechaniker Kevin soll hinter dem Mordanschlag auf seinen Chef stecken. Wollte Kevin seine Freundin, die Stieftochter von Karl Rote, auf diesem Weg vor den sexuellen Übergriffen ihres Stiefvaters schützen?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1