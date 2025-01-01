Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Recht oder Liebe?

SAT.1Staffel 10Folge 1679
Recht oder Liebe?

Richterin Barbara Salesch

Folge 1679: Recht oder Liebe?

44 Min.Ab 12

Äußerst brutal wird der Ex-Knacki René nachts im Park mit einem Schlagstock zusammengeschlagen. Unter Verdacht gerät die Polizistin Jana - sie glaubt, dass René ihren Mann Marcel aus Rache erschossen hat, weil sie ihn vor fünf Jahren wegen Dealerei eingebuchtet hatte. Hat Jana aufgrund ihres Schmerzes wirklich alle ihre Prinzipien von Recht und Ordnung über Bord geworfen?

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen