SAT.1Staffel 10Folge 1677
44 Min.Ab 12

Um zu verhindern, dass ihre Schwiegertochter Nazan sich scheiden lässt, soll die streng religiöse Ayse sie in die Abstellkammer geschubst und dort eingesperrt haben. Bei dem Stoß ist Nazan mit dem Auge in einen rostigen Nagel gefallen und wird für immer einseitig blind bleiben...

SAT.1
