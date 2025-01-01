Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Die Horrorwoche

SAT.1Staffel 10Folge 1683
Folge 1683: Die Horrorwoche

44 Min.Ab 12

Der Lehrer Arno wird beschuldigt, seiner ehemaligen Schülerin und Model Lucy nach einem Fotoshooting in einer Lagerhalle aufgelauert und sie mit Natronlauge übergossen zu haben. War das die Rache dafür, dass Lucy beim Direktor ihre Affäre publik gemacht hat und Arno daraufhin vom Dienst suspendiert wurde?

