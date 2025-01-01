Richterin Barbara Salesch
Folge 1685: Während sie schlief...
44 Min.Ab 12
Nach einem schweren Autounfall fällt Hannah ins Koma - für ihren Mann Julian und ihre kleine Tochter Paula die schwerste Zeit ihres Lebens. Obwohl die Ärzte sie schon aufgegeben haben, passiert das Wunder und Hannah erwacht nach zwei Jahren. Völlig überraschend verlässt sie sofort ihre Familie und zieht zu ihrem Onkel. Vor welchem dunklen Geheimnis ist sie auf der Flucht und wer hat sie durch eine Fensterscheibe gestoßen?
