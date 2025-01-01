Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Kein Mann für (nur) eine Frau

SAT.1Staffel 10Folge 1686
Kein Mann für (nur) eine Frau

Richterin Barbara Salesch

Folge 1686: Kein Mann für (nur) eine Frau

44 Min.Ab 12

Maren, reich und verwitwet, soll dem Heiratsschwindler Alexander auf den Leim gegangen sein. Kurz nachdem sie ihm 200.000 Euro für die Gründung einer neuen Existenz geschenkt hatte, hat er die Verlobung gelöst und sich abgesetzt. Mit dem Geld hat er sich aber nicht selbstständig gemacht, sondern ein Hausboot gekauft. Kurz darauf wird genau das in die Luft gejagt. Ist Maren aus Rache so weit gegangen?

