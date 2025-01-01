Richterin Barbara Salesch
Folge 1693: Plan B
44 Min.Ab 12
Kurz nachdem sie ihre geplante Hochzeit mit Christian abgesagt hatte, wird Anne erstochen in ihrer heimlich angemieteten Wohnung gefunden - am Tatort finden sich Christians Fingerabdrücke. Diese und Annes Hautpartikel unter seinen Fingernägeln bringen ihn auf die Anklagebank, zumal es eine Zeugin gibt ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1