Richterin Barbara Salesch
Folge 1694: Für Geld tu ich alles
44 Min.Ab 12
Als Jürgen eine Werbeveranstaltung für seinen Gebrauchtwagenhandel gibt, geschieht das Unfassbare: Sein verhasster Schwiegervater gewinnt den Hauptgewinn in Form eines wertvollen Sportwagens. Als Manfred kurz darauf schwer verletzt in dem zertrümmerten Wagen gefunden wird, fällt der Verdacht schnell auf Jürgen ...
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1