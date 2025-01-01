Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Klappe zu...

Staffel 10Folge 1700
Klappe zu...

Richterin Barbara Salesch

Folge 1700: Klappe zu...

44 Min.Ab 12

Als Eileen und Sebastian von der Polizei dabei erwischt werden, wie sie eine Frauenleiche im Wald vergraben wollen, behaupten beide, dass die Frau bereits tot im Kofferraum des Mercedes gelegen habe, den sie allerdings gestohlen hatten. Aber sowohl Robert, der Ehemann der toten Nadja, als auch die Tankstellenangestellte Grazyna schwören, dass die Frau zum Zeitpunkt des Autodiebstahls an einer Autobahnraststätte noch quicklebendig im Wagen gesessen hat...

