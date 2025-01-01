Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 1703
44 Min.Ab 12

Auf mysteriöse Weise wird die junge Mutter Sophie bei Vollmond im Wald angegriffen und mit Tollwut infiziert. Die tiefen Risswunden deuten auf einen Wolfsangriff hin, doch Sophie behauptet, beim Angriff die Uhr der seltsamen Paula erkannt zu haben. Tags zuvor hatte Sophie Paula aufgefordert, sich für immer von ihrem Mann David fern zu halten...

