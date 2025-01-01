Richterin Barbara Salesch
Folge 1709: Landliebe
44 Min.Ab 12
Als Nadine nach einer alkoholgeschwängerten Nacht unbekleidet in einem fremden Bett aufwacht, ist ein Albtraum wahr geworden. Wurde sie von Bauer Willi betrunken gemacht, um sie wehrlos in seinem Bett zu vergewaltigen? Als Nadine in Todesangst flüchten will, wird sie noch auf dem Bauernhof von hinten überwältigt und mit einem Heustrick fast erdrosselt ...
