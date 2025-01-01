Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 10Folge 1710
Folge 1710: Der Freund meiner Tochter

45 Min.Ab 12

Völlig außer sich soll Familienvater Simon auf seinen Schwiegersohn in spe geschossen haben. Was hat den sonst so ausgeglichenen Mann so wütend gemacht, dass er bereit war zu töten? Ist Jonas' Beziehung zu Tochter Pia tatsächlich der einzige Grund für den gegenseitigen Hass der beiden Männer - und warum taucht plötzlich die Prostituierte Beate vor Gericht auf und erklärt, Simon von früher zu kennen?

SAT.1
