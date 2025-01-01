Richterin Barbara Salesch
Folge 1711: Realitätsverlust
44 Min.Ab 12
Verzweifelt versucht Marlon, sich aus dem Nebenraum seiner Garage zu befreien - immer mehr Autoabgase dringen unter dem Türspalt hindurch zu ihm in die fensterlose Kammer. In letzter Minute kann er von Anna, einer 18-jährigen Herumtreiberin, um die sich Marlon kümmert, gerettet werden. Er ist sich sicher, dass seine eifersüchtige Ehefrau Elisa hinter dem Anschlag steckt.
