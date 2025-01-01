Richterin Barbara Salesch
Folge 1712: Wachgeküsst
44 Min.Ab 12
Durch eine peinliche Broschüre erfährt Ulf, dass seine Frau Petra in 20 Jahren Ehe noch nie einen Orgasmus hatte. Zutiefst gekränkt soll der Macho daraufhin ihren neu eröffneten Sexshop zertrümmert und sie bewusstlos geschlagen haben. Wollte Ulf sich tatsächlich für die öffentliche Blamage rächen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1