Richterin Barbara Salesch
Folge 1713: Nicht von mir
44 Min.Ab 12
Hinterrücks wird Lucia vor der Kindertagesstätte von einem Auto angefahren, knallt mit voller Wucht über den Lenker ihres Fahrrads und verletzt sich dabei schwer. Die junge Mutter ist sicher, in dem Unfallwagen das Auto ihres Mannes Thilo erkannt zu haben. Ist er wirklich derart ausgerastet, weil er durch einen Vaterschaftstest erfahren hatte, dass er nicht der Vater von Lucias Tochter ist?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1